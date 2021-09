Schlachthof Weidemark: 50 Prozent der Belegschaft ungeimpft Stand: 01.09.2021 13:56 Uhr Auf Niedersachsens größtem Schweineschlachthof, Weidemark in Sögel, ist fast die Hälfte der 1.200 Mitarbeitenden nicht geimpft. In sozialen Netzwerken kursieren Falschmeldungen über Impf-Nebenwirkungen.

Laut Geschäftsführer Christopher Rengstorf heißt es zum Beispiel, dass Impfen Männer impotent mache oder auch, dass mit der Impfung ein Chip in den Arm implantiert werde. Wenig überraschend auch: Bei Testungen in Sögel sind schon gestern die beiden ersten Corona-Fälle entdeckt worden. Weidemark setzt deshalb nun auf Aufklärung. Daran beteiligt sind der Betriebsarzt und DRK-Mitarbeiter, die bei den regelmäßigen Corona-Tests das Einzelgespräch mit den osteuropäischen Arbeitern suchen und für die Impfung im Betrieb werben. Auch ein rumänischer Priester habe mit seinen Landsleuten über die Vorzüge des Impfens gesprochen.

Derzeit zwei Corona-Fälle auf Schlachthof Weidemark

Weil viele der 1.200 in Sögel beschäftigten Osteuropäer derzeit aus dem Heimaturlaub zurückkehren, werden sie vorsorglich zunächst in separaten Wohnungen untergebracht. Aktuell sind zwei Corona-Fälle im Schlachthof entdeckt. Seit Beginn der Corona-Pandemie hatte es in Schlachthöfen aber immer wieder große Ausbrüche gegeben. Rengstorf hofft darum, dass bis Ende September mehr als 70 Prozent der Mitarbeiter geimpft sind.

