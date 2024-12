Stand: 12.12.2024 13:19 Uhr Schimpansenbaby im Zoo Osnabrück ist tot - Ursache unklar

Das erst vor kurzem im Osnabrücker Zoo geborene Schimpansenbaby ist nach nur zwölf Tagen gestorben. Wie der Zoo mitteilte, entdeckten Tierpfleger das tote Tier am Montagnachmittag. Die Gründe für den Tod des Jungen sind noch unklar. Die Schimpansendame "Tamika" hatte das Tier nach seinem Tod weiter bei sich getragen. Der Zoo hatte ihr Zeit gegeben, sich selbst von ihrem Jungtier zu trennen, sodass die Untersuchung erst am Donnerstagmittag stattfindet, sagte eine Sprecherin dem NDR. Bereits im vergangenen Jahr war "Tamikas" erstes Junges gestorben. Es war unmittelbar nach der Geburt aus großer Höhe abgestürzt. Die Tierrechtsorganisation Peta fordert nach dem Tod des Schimpansenbabys die Haltung von Menschenaffen in Zoos zu beenden. Aufgrund der unnatürlichen und mangelhaften Haltungsbedingungen komme es immer wieder zu Todesfällen, so Peta.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Osnabrück