Erstes Kreuz für Europa: 138.000 Jugendliche dürfen wählen Stand: 02.06.2024 14:18 Uhr Bei der Europawahl am 9. Juni dürfen dieses Mal auch 16- und 17-Jährige wählen. In Niedersachsen profitieren davon rund 138.000 Jugendliche: Sie sind erstmals wahlberechtigt.

Laut Landeswahlleitung in Hannover gibt es in Niedersachsen insgesamt rund 6,4 Millionen Wahlberechtigte. Bei der Europawahl am kommenden Sonntag dürfen in Deutschland zum ersten Mal Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Bislang hatte das Mindestwahlalter bei 18 Jahren gelegen.

80.000 Menschen helfen bei der Europawahl

Insgesamt stehen bei der Europawahl in Niedersachsen 34 Parteien und politische Vereinigungen zur Wahl. Am Wahltag sind laut Landeswahlleitung niedersachsenweit rund 80.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Auf Anfrage der Deutschen Presseagentur (dpa) teilten mehrere Städte in Niedersachsen mit, dass sie bereits alle Positionen der Wahlvorstände besetzt haben. Wer mithelfen wolle, könne sich aber auch weiterhin melden, hieß es. So könnten die Kommunen auch auf mögliche Absagen reagieren. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

