Stand: 02.06.2024 16:29 Uhr Surwold: 400.000 Euro Schaden nach Brand von Wohnhaus

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Surwold (Landkreis Emsland) ist am Sonntag ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Am Vormittag seien das erste Obergeschoss und der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Knapp 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit sieben Wagen vor Ort und löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand, wie es weiter hieß. Die Brandursache war zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min