Stand: 18.01.2023 08:36 Uhr Rieste: GPS-Systeme gestohlen - mehr als 50.000 Euro Schaden

In Rieste (Landkreis Osnabrück) haben Unbekannte hochwertige GPS-Systeme gestohlen. Sie waren mit Gewalt in das Gebäude eines Landtechnik-Unternehmens in Rieste eingebrochen und haben die Geräte von acht Traktoren abmontiert. Das geschah zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen, wie die Polizei nun mitteilte. Der Schaden liege bei mehr als 50.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft