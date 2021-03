Stand: 24.03.2021 10:53 Uhr Riesiges Batterie-Testzentrum entsteht in Salzbergen

In Salzbergen (Landkreis Emsland) wird am Donnerstag der erste Bauabschnitt für eines der größten Batterietestzentren Europs begonnen, das Institut ISP Salzbergen will dazu rund 60 Millionen Euro investieren. In dem neuen Labor sollen Batteriesysteme auf ihre Lebensdauer und Umweltverträglichkeit getestet werden - und zwar in Simulatoren und auf Prüfständen. Auftraggeber für die Tests sind Automobil- und Batteriehersteller. In einem zweiten Bauabschnitt fertigt das Testinstitut bis Frühjahr 2022 Prüftstände für Hybrid- und Elektroantriebe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.03.2021 | 07:30 Uhr