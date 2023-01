Stand: 11.01.2023 10:22 Uhr Rekord in Osnabrück: 172.000 Menschen leben in der Stadt

In der Stadt Osnabrück leben so viele Menschen wie noch nie. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, waren es zum Jahreswechsel genau 171.994 Menschen. Ein Großteil des Anstiegs geht demnach auf den Zuzug von geflüchteten Menschen aus der Ukraine zurück. Damit bleibt Osnabrück die viertgrößte Stadt in Niedersachsen. An dritter Stelle steht Oldenburg mit knapp 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mehr. Die meisten Menschen leben weiterhin in der Landeshauptstadt Hannover, gefolgt von Braunschweig auf Platz zwei.

