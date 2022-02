Stand: 16.02.2022 15:45 Uhr Regenwetter: Bodenfeuchte im Nordwesten steigt

In den vergangen Wochen hat es im Nordwesten Deutschlands viel geregnet. Die Böden sind feucht und matschig. Ob sich nach den Dürrejahren 2019 und 2020 die Grundwasserspeicher jetzt wieder erholen, lässt sich trotzdem erst im Oktober feststellen - dann endet nämlich das sogenannte Wasserjahr. Zudem dauert es zwischen drei und sechs Monaten bis eine Veränderung unten im Grundwasser ankommt. Laut dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zeigen aktuelle Proben aus der Region, dass sich das Grundwasser noch nicht völlig erholt hat. In den oberen Bodenschichten dagegen macht sich das Regenwetter bemerkbar: Die Bodenfeuchte gilt im Nordwesten Deuschlands wieder als normal, so der Deutsche Wetterdienst. Auch etwas tiefer ist der Boden wieder feuchter im Nordwesten. Das geht aus dem Helmholtz-Dürremonitor hervor.

