Stand: 08.05.2024 12:58 Uhr Behörden kontrollieren 65 Paketboten - und zählen 42 Verstöße

Nach gezielten Kontrollen von Paketdiensten haben Polizei und Zoll am Dienstag in Lüneburg 42 Verfahren eingeleitet. Insgesamt sind dabei nach Angaben der Polizei 65 Fahrzeuge überprüft worden. Dabei hätten die Beamten diverse Vergehen festgestellt, unter anderem technische Mängel an den Lieferwagen und Verstöße gegen das Aufenthalts- und das Sozialversicherungsgesetz. Ein Paketbote sei mit 0,79 Promille Alkohol im Blut unterwegs gewesen. Allein dieser Fall verdeutlicht nach Ansicht der Polizei in Lüneburg die Notwendigkeit solcher Kontrollen. Die Beamten kündigen an, das Transportwesen zusammen mit dem Zoll weiter im Blick zu behalten.

