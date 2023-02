Stand: 10.02.2023 09:15 Uhr Radfahrerin wird unter abbiegendem Lkw eingeklemmt

Eine Fahrradfahrerin ist in Osnabrück bei einem Unfall mit einem Sattelzug lebensgefährlich verletzt worden. Die 57-Jährige habe am Donnerstagnachmittag an einer roten Ampel neben dem Laster gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Als der Lkw-Fahrer rechts abbiegen wollte, habe er offenbar die Radfahrerin übersehen. Die Frau wurde unter dem Lkw eingeklemmt.

Weitere Informationen Tödliche Fahrrad-Unfälle mit Lkw: Technik könnte sie verhindern Es gibt Abbiege-Assistenzsysteme - die sind bisher aber nur für einen kleinen Teil der Lkw und Busse Pflicht. (28.01.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.02.2023 | 06:30 Uhr