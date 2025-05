Werlte: Einbrecher stehlen Rennräder im Wert von 75.000 Euro Stand: 18.05.2025 14:28 Uhr Unbekannte sind in Werlte (Landkreis Emsland) in der Nacht zum Samstag in ein Fahrradgeschäft eingebrochen und haben rund 15 hochwertige Rennräder gestohlen. Zwei Räder ließen die Täter auf der Flucht zurück.

Der Einbruch hat sich laut Polizei gegen 1.15 Uhr in einem Fahrradgeschäft in der Schlosserstraße ereignet. Demnach verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Halle, in der die Fahrräder ausgestellt waren. Anschließend entkamen sie mit den gestohlenen Rennrädern über einen angrenzenden Fluchtweg, wie es hieß.

Täter wurden offenbar bei der Arbeit gestört

Die Polizei vermutet, dass die Täter dabei gestört wurden, da sie nicht alle Räder mitgenommen hätten. Zwei Rennräder wurden demnach auf der Fluchtroute aufgefunden. Die Polizei beziffert den Schaden auf 50.000 bis 75.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05952) 9 34 50 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.05.2025 | 12:00 Uhr