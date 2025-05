Schüttorf: Mann will offenbar Disco-Personal mit Auto anfahren Stand: 18.05.2025 14:10 Uhr Auf dem Parkplatz einer Großraumdiskothek in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) soll ein Mann am frühen Sonntagmorgen laut Polizei versucht haben, Security-Mitarbeiter mit einem Auto anzufahren.

Zuvor habe es ein Gerangel zwischen dem 27-Jährigen und dem Sicherheitspersonal gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim dem NDR Niedersachsen. Das Sicherheitspersonal sei zu einem Streit des 27-Jährigen mit einem anderen Mann auf dem Parkplatz hinzugekommen. Der 27-Jährige soll dem Kontrahenten zuvor ein Glas ins Gesicht geschlagen und diesen verletzt haben, so der Sprecher. Daraufhin sei der 27-Jährige in das Auto einer Begleiterin gestiegen. Er soll die Frau vom Fahrersitz geschoben, selbst das Steuer übernommen und nach Aussage des Diskothekbetreibers versucht haben, das Sicherheitspersonal anzufahren, so der Polizeisprecher.

27-Jähriger flüchtet mit Auto und fährt gegen Baum

Bei dem Versuch fuhr der 27-Jährige den Angaben zufolge gegen ein geparktes Auto. Die Beifahrerin stieg dem Sprecher zufolge nach dem Unfall aus dem Wagen. Der 27-Jährige sei daraufhin weggefahren und wenig später mit dem Auto gegen einen Baum gestoßen. Das Fahrzeug überschlug sich. Der Betreiber der Diskothek "Index" meldete den Unfall gegen 6.10 Uhr der Polizei. Der 27-Jährige wurde laut Polizei festgenommen und mit leichten Gesichtsverletzungen in eine Klinik gebracht.

Kein Führerschein und alkoholisiert

Nach Angaben der Polizei war der 27-Jährige alkoholisiert. Er habe keinen gültigen Führerschein. Es würden nun mehrere Anzeigen gegen den Mann und mögliche strafrechtliche Konsequenzen geprüft, sagte der Polizeisprecher. Ob der Mann vorher Gast in der Diskothek war und wie viel Sicherheitspersonal auf dem Parkplatz vor Ort war, konnte der Sprecher am Sonntagmittag nicht sagen. Unklar ist auch, warum die beiden Männer in Streit geraten waren. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 77 66 00 entgegen.