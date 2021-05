Stand: 16.05.2021 16:04 Uhr Radfahrer kollidieren bei Haren: 59-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 59 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Unfall nahe Haren (Landkreis Emsland) in der Nacht zu Sonntag lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann kurz nach Mitternacht Richtung Haren unterwegs. Vor ihm fuhren demnach ein 47 Jahre alter und ein 51 Jahre alter Radfahrer. Als diese anhielten, habe der 59-jährige Harener dies übersehen, sei aufgefahren und habe sich dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Er schwebe nach wie vor in Lebensgefahr. Einer der beiden anderen Radler wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Von allen drei Männern wurden Blutproben genommen, die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.05.2021 | 16:00 Uhr