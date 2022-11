Stand: 24.11.2022 10:48 Uhr Quakenbrück: Auto erfasst Elfjährige und verletzt sie schwer

Am Donnerstagmorgen ist ein elfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Kind gegen 7 Uhr mit seinem Fahrrad in Quakenbrück unterwegs. Es überquerte an einem Kreisel den Fußgängerüberweg. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin aus Vechta übersah das Mädchen den Angaben zufolge und erfasste es mit ihrem Fahrzeug. Das Kind kam in ein Krankenhaus.

