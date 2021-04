Stand: 09.04.2021 15:26 Uhr Polizei warnt erneut vor falschen Polizisten und Verwandten

In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta sind Telefonbetrüger zurzeit sehr aktiv, wie die Polizei berichtet. In den vergangenen Tagen habe es mehrere Anrufe durch vermeintliche Polizisten oder angebliche Verwandte gegeben, bei denen hohe Bargeldbeträge gefordert wurden. Die Polizei rät, am Telefon keine Angaben über finanzielle Verhältnisse zu machen.

