Stand: 07.10.2022 15:21 Uhr Polizei sucht 16-Jährige aus Kinderheim

Die 16-jährige An Vy N. aus einem Kinderheim in Münster-Handorf in Nordrhein-Westfalen wird seit dem 2. Oktober vermisst. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass sie sich kurz vor ihrem Verschwinden im Bereich Bramsche (Landkreis Osnabrück) aufgehalten haben könnte. An jenem Abend schrieb sie gegen 21 Uhr eine Nachricht, dass sie nicht in die Unterkunft zurückkehren würde. Ab dann sei An Vy nicht mehr erreichbar gewesen, was ungewöhnlich für sie sei. Die Vietnamesin ist etwa 1,50 Meter groß und zierlich. Sie hat schulterlange schwarze Haare und war mit einer schwarzen College-Jacke und weißen Turnschuhen bekleidet. Vermutlich hatte sie auch einen E-Scooter dabei. Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer (0251) 27 50 entgegen.

