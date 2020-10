Stand: 05.10.2020 12:24 Uhr Polizei stellt bei Kontrolle elf Kilogramm Kokain sicher

Die Polizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim einen Mann mit elf Kilogramm Kokain erwischt. Der 32-Jährige war nach Angaben einer Sprecherin auf der A30 in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei entdeckten die Beamten in seinem Wagen mehrere verschweißte Drogen-Pakete. Das Kokain hat laut Polizei einen Schwarzmarkt-Wert von rund 750.000 Euro. Gegen den Drogenschmuggler wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.10.2020 | 13:30 Uhr