Stand: 08.12.2019 11:30 Uhr

Pkw gerät in Gegenverkehr - 78-Jährige stirbt

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Bentheim (Grafschaft Bentheim) ist am Sonnabend eine 78-jährige Autofahrerin tödlich verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie die Polizei mitteilte, war sie am Abend mit ihrem Wagen in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Pkw eines 53-Jährigen zusammengestoßen. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.12.2019 | 07:00 Uhr