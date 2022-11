Stand: 24.11.2022 07:09 Uhr Papenburg: Schutzschirmverfahren für das Marien Hospital

Das Marien Hospital Papenburg Aschendorf hat wegen drohender finanzieller Schwierigkeiten ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Wie das Krankenhaus mitgeteilt hat, wolle man so den Erhalt des Marien Hospitals und die Arbeitsplätze sichern. Die Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden nun drei Monate lang über das Insolvenzgeld gezahlt. Die medizinische Versorgung an den Standorten in Papenburg und Aschendorf gehe uneingeschränkt weiter. Gründe für die schwierige finanzielle Lage sind laut Krankenhaus unter anderem die Corona-Pandemie, die gestiegenen Preise und die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.11.2022 | 07:30 Uhr