Stand: 11.01.2023 20:56 Uhr Papenburg: Frau übersieht Auto - Kleinwagen landet im Kanal

In Papenburg ist am Mittwoch nach einem Zusammenstoß von zwei Autos der Kleinwagen eines 30-Jährigen in einen Kanal gestürzt. Er konnte sich nach Angaben der Polizei eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Zuvor hatte eine 34-jährige Autofahrerin den Kleinwagen übersehen. Die Autos kollidierten, der Wagen des 30-Jährigen rutschte in den Kanal. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt.

VIDEO: Papenburg: Kleinwagen landet im Kanal (1 Min)

