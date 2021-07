Stand: 26.07.2021 14:08 Uhr Ostercappeln: B51/B65 in Richtung Osnabrück gesperrt

Die B51/B65 in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) ist ab sofort zwischen Schledehauser Straße und Bremer Straße in Richtung Osnabrück gesperrt - und zwar voraussichtlich bis Freitag, wie die Straßenbaubehörde mitteilte. Der Grund sind Bauarbeiten. In der ersten Augustwoche soll die Bundesstraße dann in Richtung Diepholz gesperrt werden.

