Osnabrücker fährt fast 40 Jahre mit gefälschtem Führerschein

Ein Mann aus Osnabrück hat einen falschen Führerschein genutzt - und das beinahe 40 Jahre lang. Das graue Papier-Dokument trägt laut Polizei das Ausstell-Datum 15. Februar 1982. Der 66-Jährige wollte es in der Osnabrücker Führerscheinstelle gegen einen neuen EU-Karten-Führerschein eintauschen. Ein Mitarbeiter entdeckte nach Angaben der Polizei Unstimmigkeiten an dem eingesandten Dokument. Er kontaktierte die Behörde in Baden-Württemberg, die den Führerschein angeblich ausgestellt hatte. "Dort konnten Informationen eingeholt werden, die den Verdacht einer Fälschung noch weiter nährten", teilte die Polizei mit, ohne hierzu Details zu nennen.

Verfahren wegen zwei Straftaten

Ein Dokumentenprüfer der Polizei Osnabrück nahm den Führerschein daraufhin in Augenschein - sein Urteil war eindeutig. Bei dem Führerschein handelt es sich demnach um eine sogenannte Blanko-Fälschung: Das bedeutet, der Vordruck ist ein Originaldokument, das jedoch nie von einer echten Behörde ausgefüllt und besiegelt wurde. Den Besitzer erwartet den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Missbrauchs von Ausweispapieren. Zudem will die Polizei ermitteln, ob der 66-Jährige nachweisbar Kraftfahrzeuge geführt hat, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

