Stand: 28.06.2023 09:34 Uhr Osnabrück verbannt Busse und Autos vom Neumarkt

Am Osnabrücker Neumarkt sollen künftig keine Autos und Busse mehr fahren dürfen. Das hat der Stadtrat am Dienstag mit großer Mehrheit entschieden. Damit beendet der Rat einen 20 Jahre andauernden politischen Streit über den zentralen Platz vor dem Landgericht in der Osnabrücker Innenstadt. Es ist ein Kompromiss geworden, an dem die Ratsmitglieder die vergangenen Tage und Nächte gefeilt haben, so Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU). Es galt Aufenthaltsqualität, Erreichbarkeit und den Verkehr in der Innenstadt unter einen Hut zu bringen. Wäre es allein nach den Mehrheitsfraktionen gegangen, wären nur die Autos vom Neumarkt verbannt worden. Damit auch die CDU zustimmen konnte, dürfen Autos und auch Busse nur noch in die Nähe des Landgerichts fahren. Der Wallring bleibt aber zweispurig. Für den Ring rund um die Osnabrücker Innenstadt lagen eigentlich Pläne vor, ihn zugunsten von Fahrradfahrern und Fußgängern auf eine Autospur in jede Richtung zu reduzieren.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.06.2023 | 08:30 Uhr