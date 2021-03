Stand: 25.03.2021 17:52 Uhr Osnabrück setzt Schnelltest-Bus ein

Die Stadt Osnabrück setzt seit Donnerstag einen Bus als mobiles Schnelltest-Zentrum ein. So können sich die Bürger in diesen Bereichen unkompliziert und kostenlos testen lassen. Wer sich testen lassen möchte, muss nur einen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Das Ergebnis des Schnelltests gibt es innerhalb von 15 Minuten. Derzeit erarbeitet der Krisenstab der Stadt einen Plan, wo der Testbus in den kommenden Tagen eingesetzt wird. Erste Station war am Donnerstag im Stadtteil Schinkel.

