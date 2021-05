Stand: 10.05.2021 11:11 Uhr Osnabrück hat besonders viele befristete Jobs

Fast jeder zweite neue Arbeitsvertrag in Osnabrück ist befristet. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hin und bezieht sich dabei auf eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Demnach hatten im vergangenen Jahr 47 Prozent der neuen Stellen ein Verfallsdatum. Damit liege Osnabrück deutlich über dem Bundesdurchschnitt von knapp 40 Prozent, so die Gewerkschaft. Besonders viele befristete Stellen gebe es in der Landwirtschaft und bei den Gebäudereinigern.

