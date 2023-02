Stand: 08.02.2023 11:06 Uhr Osnabrücker appellieren an Verteidigungsminister Pistorius

Bekannte Vertreter der Osnabrücker Zivilgesellschaft wenden sich in einem offenen Brief an Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Sie fordern ihn dazu auf, sich als ehemaliger Bürgermeister der Friedensstadt Osnabrück stärker auf Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu konzentrieren. Eine eindimensionale Fokussierung auf Waffen führe nur zu einer Verlängerung des Krieges, heißt es in dem Schreiben. Unterzeichnet wurde es von mehr als 30 bekannten Bürgerinnen und Bürgern Osnabrücks - unter anderem vom ehemaligen Oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip (SPD) und dem Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode.

