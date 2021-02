Stand: 21.02.2021 18:13 Uhr Osnabrück: Wohnungseigentümer schenkt Einbrecher zwei Äpfel

In Osnabrück ist ein Einbrecher vom Bewohner des Gebäudes mit Obst beschenkt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter nach seinem Einstieg durch ein Fenster den Wohnungseigentümer bei der Begegnung in der Küche in einer fremden Sprache angesprochen und auf zwei Äpfel gedeutet. Der 27 Jahre alte Bewohner hatte offenbar Mitleid mit dem ungepflegt aussehenden Einbrecher. Er gab dem Unbekannten das Obst und warf ihn dann aus dem Haus. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Einbrecher eingeleitet, um zu klären, ob er es wirklich nur auf etwas Essbares abgesehen hatte. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0541) 327 32 03 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.02.2021 | 06:30 Uhr