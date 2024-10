Stand: 07.10.2024 12:28 Uhr Osnabrück: Werkzeug-Akku explodiert in Wohnung

Ein offenbar defekter Akku eines Heimwerkzeugs hat am späten Sonntagabend eine Explosion in einer Wohnung in Osnabrück ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, reagierten die Bewohner rasch und brachten das rauchende Werkzeug aus ihrer Wohnung auf den Balkon. Dort wurde es schlussendlich von der angerückten Berufsfeuerwehr gelöscht. Die beiden Bewohner der Wohnung erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgas, sie konnten nach Polizeiangaben aber vor Ort im Rettungswagen versorgt werden. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt die Explosion verursacht hat.

