Stand: 25.11.2022 22:40 Uhr Osnabrück: Vier Verletzte bei Zusammenstoß von Bus und Auto

Mindestens vier Menschen sind am Freitagabend beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus in Osnabrück verletzt worden. Ein Fahrgast liege mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation eines Krankenhauses, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Drei weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt.

Die Fahrgäste seien bei dem Zusammenstoß in dem Bus gestürzt. Der Polizei zufolge hatte das Auto an einer Kreuzung die Vorfahrt des Busses missachtet. Die Meller Straße wurde komplett gesperrt. Rettungsdienst und Polizei waren mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.11.2022 | 08:00 Uhr