Stand: 04.09.2020 11:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück: Prozess wegen Drogenhandels beginnt

Drei Männer aus der Grafschaft Bentheim und den benachbarten Niederlanden stehen ab kommenden Montag wegen Drogenhandels vor Gericht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sie sollen in einer Wohnung in Gildehaus eine Marihuana-Plantage betrieben haben. Bei einer Durchsuchung des Hauses wurden laut Staatsanwaltschaft etwa sieben Kilogramm Marihuana gefunden. Das Landgericht Osnabrück will darüber an drei Tagen verhandeln.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.09.2020 | 06:30 Uhr