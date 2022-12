Stand: 07.12.2022 19:30 Uhr Osnabrück: Mann schlägt Streitschlichter bewusstlos

Die Polizei in Osnabrück sucht in einem Fall von schwerer Körperverletzung nach Zeugen. Laut Mitteilung vom Mittwoch geschah die Tat bereits in der Nacht zu vergangenem Sonntag. Demnach waren am Natruper-Tor-Wall gegen 0.38 Uhr ein 49-Jähriger und ein Begleiter darauf aufmerksam geworden, dass ein Mann ein Frau anschrie. Der 49-Jährige habe den Mann aufgefordert, die Frau in Ruhe zu lassen. Daraufhin sei der Angesprochene auf den Radfahrer zugerannt, habe diesen zu Fall gebracht und anschließend auf ihn eingetreten. Die Tat spielte sich in Höhe der Einfahrt zur Straße Bocksmauer ab. Der Osnabrücker wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er zwischenzeitlich bewusstlos war und Knochenbrüche erlitt, so die Polizei weiter. Der Angreifer wird auf 25 bis 35 Jahre alt geschätzt. Er soll 1,80 bis 1,85 Meter groß und korpulent bis übergewichtig sein. Er hatte Vollbart und kurz geschorene dunkle Haare. Bekleidet war er demnach mit weißen Sneakers, einem weißen Oberteil und dunkler Hose. Hinweise werden unter (0541) 31 03 (tagsüber) und (0541) 3 27 21 15 entgegengenommen. Gesucht werden insbesondere zwei Frauen, die in einem weißen Opel Corsa mit "ST"-Kennzeichen gesessen haben sollen, heißt es in der Mitteilung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.12.2022 | 06:30 Uhr