Osnabrück: Fluss Hase ist nach Brand "klinisch tot"

Nach dem Großbrand in einem Gewerbegebiet im Osnabrücker Stadtteil Fledder hat kontaminiertes Löschwasser im Fluss Hase ein massives Fischsterben ausgelöst. Experten sprechen von erheblichen Umweltschäden. Betroffen seien Mikroorganismen, Kleinstlebewesen und Fische, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Der Sauerstoffgehalt liege weit unterhalb des kritischen Wertes. Pflanzen schienen resistenter zu sein und weniger Schäden davongetragen zu haben. Der Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz der Stadt, Detlef Gerdts, sagte NDR 1 Niedersachsen, die Hase sei in dem betroffenen Bereich "klinisch tot". Alle Lebewesen seien abgestorben. Es werde bis zu drei Jahre dauern, bis sich der Zustand des Flusses wieder normalisiert habe.

Hase: Fischsterben nach Großbrand 22.07.2020 09:47 Uhr In Osnabrück hat mit Chemikalien kontaminiertes Löschwasser zu einem Fischsterben geführt. Es war am Montag nach einem Großbrand in einem Gewerbegebiet in den Fluss gelangt.







Feuerwehr pumpt Wasser in die Hase

Die Feuerwehr ist nun im Einsatz, um Wasser aus einem oberhalb von Osnabrück gelegenen See in die Hase zu pumpen. 500.000 Liter Wasser sollen so pro Stunde die Brühe verdünnen, sagte Gerdts. "Es ist kein Regen in Sicht. Ein künstlicher Effekt ist das einzige, was wir derzeit machen können, um stromabwärts den Schaden so gering wie möglich zu halten", so Gerdts. Um das kontaminierte Wasser zu verdünnen, hatte die Feuerwehr am Dienstag Wasser aus dem Klärwerk in den Fluss gepumpt.

Fische wohl vergiftet und erstickt

Für die Fische sei vermutlich sowohl das Gift als auch der Sauerstoffmangel tödlich gewesen. "Die Chemikalien verätzen die Kiemen, das führt zu Sauerstoffmangel", sagte Gerdts. Eingefrorene Fischkadaver seien zur Untersuchung ins Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) gebracht worden. Eine unmittelbare Gefahr für Menschen bestehe nicht. "Wir ziehen kein Trinkwasser aus der Hase", sagte Gerdts. "Reiner Kontakt ist eher unbedenklich - aber auch nicht zu empfehlen." Die Stadtverwaltung warnte die Bevölkerung aber davor, mit dem Schaum auf der Hase oder dem Flusswasser in Kontakt zu kommen oder Haustiere dort auszuführen.

Technischer Defekt als Auslöser

Wie die Stadt Osnabrück mitteilte, war das mit Chemikalien vergiftete Wasser über ein Regenklärbecken in den Fluss gelangt. "Durch einen technischen Defekt in einem Klärbecken liefen in den ersten Stunden größere Mengen Löschwasser durch ein unterirdisches Abflussrohr in die Hase", sagte Wolfgang Beckermann, Erster Stadtrat in Osnabrück. Das Leck sei abgedichtet worden.

Grüne fordern Aufklärung

Die Grünen im Stadtrat sprachen von einer Umweltkatastrophe. "Wir wollen wissen, wie das mit dem unkontrollierten Abfluss des Löschwassers passieren konnte und wer die Verantwortung trägt", hieß es aus der Fraktion. Die großen Fortschritte bei der Renaturierung der Hase in den vergangenen Jahren seien damit zunichte gemacht worden.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Derweil ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Millionen-Feuers in dem Gewerbegebiet. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat offenbar ein Mitarbeiter den Brand am Montagmittag verursacht, als er Unkraut mit einem Gasbrenner entfernen wollte. Der Mann versuchte laut Staatsanwaltschaft, die Flammen zunächst selbst zu löschen. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen und liegt nun im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Einer der größten Brände der vergangenen 20 Jahre

Zwei weitere Menschen erlitten laut Feuerwehr leichte Verletzungen. Das Feuer war am Montagmittag auf dem Gelände eines Autohauses ausgebrochen und hatte dann auf die angrenzende Lagerhalle eines Reinigungsmittel-Händlers übergegriffen, wo unter anderem zwei Tonnen leicht entzündliches Ethanol gelagert waren. Bis zu 150 Feuerwehrleute waren am Brandort, um die Flammen zu bändigen. Am späten Nachmittag hatten die Helfer das Feuer dann unter Kontrolle. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Nach Angaben eines Stadtsprechers war dies einer der größten Brände in Osnabrück in den vergangenen 20 Jahren - rund 3.000 Quadratmeter standen in Flammen.

