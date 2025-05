Stand: 07.05.2025 10:05 Uhr Messerangriff in Osnabrück: Opfer außer Lebensgefahr

Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff in Osnabrück ist das 34 Jahre alte Opfer außer Lebensgefahr. Laut Polizei hatte ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend mit einem Messer auf den Mann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Zuvor sollen die beiden gestritten haben. Der mutmaßliche Täter ist weiter auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am Montag sagte. Noch gebe es keine konkrete Spur. Der mutmaßliche Täter soll etwa zwei Meter groß und schwarzhaarig sein. Zum Tatzeitpunkt trug er laut Polizei dunkle Kleidung und eine schwarze Jacke aus glattem Stoff. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0541) 32 72 115 zu melden.

