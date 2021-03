Stand: 30.03.2021 11:35 Uhr Osnabrück: Ein Verletzter bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück ist am Dienstagmorgen eine Person schwer verletzt worden. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten die anderen Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit bringen. Die Polizei beschlagnahmte die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war. Was den Brand ausgelöst hat, ist unklar. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.03.2021 | 10:30 Uhr