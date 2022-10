Stand: 21.10.2022 19:55 Uhr Osnabrück: 1.300 Helfer engagieren sich als "mobile Retter"

1.300 Ehrenamtliche haben sich in den vergangenen fünf Jahren in Osnabrück als "mobile Retter" engagiert und Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes geleistet. "Insgesamt wurden 1.500 Einsätze erfolgreich absolviert", teilte der Sprecher des Landkreises Osnabrück am Freitag mit. Im Schnitt seien die Helfer innerhalb von weniger als vier Minuten am Einsatzort gewesen. Das System baut auf einer App auf, die die ehrenamtlich qualifizierten Helfer auf ihren Smartphones installiert haben.

