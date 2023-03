Stand: 26.03.2023 14:15 Uhr Offenbar alkoholisierter Autofahrer verursacht schweren Unfall

In Bohmte im Landkreis Osnabrück sind am Samstagnachmittag zwei Autos auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 44-jähriger Autofahrer hatte demnach einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen. Der Mann wurde ebenso wie die 24-jährige Fahrerin des anderen Autos schwer verletzt. Laut Polizei stand der 44-Jährige vermutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den durch den Unfall entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf 6.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.03.2023 | 12:00 Uhr