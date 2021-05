Öffnung in Niederlanden: Viele Niedersachsen machen Ausflug Stand: 03.05.2021 09:20 Uhr Etliche Niedersachsen sind am Wochenende in die Niederlande gefahren. Politiker hatten zwar davon abgeraten - doch die Verlockung war offenbar zu groß: Im Nachbarland sind die Corona-Regeln lockerer.

In den Niederlanden ist die Außengastronomie geöffnet - zumindest zwischen 12 und 18 Uhr. Auch shoppen ist dort seit Mitte vergangener Woche wieder ohne Termin möglich. Allerdings ist die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit über 300 dreimal so hoch wie in Niedersachsen. Deshalb hatten auch auf beiden Seiten der Grenze Politiker an Ausflügler appelliert, nicht in die Niederlande zu fahren. Dennoch haben zahlreiche Niedersachsen das Erste-Mai-Wochenende für einen Ausflug genutzt.

Jeder dritte Restaurantbesucher aus Deutschland

Unter den Tagesausflüglern waren auch zwei junge Männer aus der Grafschaft Bentheim. "Deutschland ist halt aktuell ganz schön tot", sagten sie dem NDR in Niedersachsen, während sie auf der Außenterrasse eines Restaurants in Enschede saßen. Deshalb sei es ganz angenehm, einfach mal über die Grenze zu fahren und in den Niederlanden ein bisschen Alltag zurückzubekommen. Das dachten sich offenbar noch zahlreiche andere Bewohner aus der deutsch-niederländischen Grenzregion. Restaurantleiterin Joyce Sternerson sagte, dass am 1. Mai jeder dritte Gast aus Deutschland kam.

Hälfte der Shopping-Kunden sind Deutsche

Eine Verkäuferin eines Enscheder Modegeschäfts sagte, dass dort sogar die Hälfte der Kunden Deutsche seien. "Einerseits sind wir natürlich froh, dass wir jetzt wieder Kunden haben und wir jeden begrüßen können", sagte sie dem NDR in Niedersachsen. Andererseits müsse man sich ja gerade jetzt an die Corona-Regeln halten, weil die Zahlen in den Niederlanden immer noch steigen.

Negativer Corona-Test bei der Rückreise

Vor allem junge Menschen aus der Grafschaft Bentheim, aus dem Emsland und den angrenzenden Landkreisen in Nordrhein-Westfalen sollen sich nicht an die Appelle zum Wegbleiben gehalten haben. Sie wollten mal wieder im Restaurant essen oder einkaufen gehen. Viele von ihnen halten zudem das Infektionsrisiko in den Niederlanden nicht für größer als hierzulande. Außerdem müssen Tagestouristen lediglich einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie nach ihrem Ausflug wieder zurück nach Deutschland kommen. Deswegen haben einige Besucher bereits angekündigt, an den kommenden Wochenenden wieder in die Niederlande fahren zu wollen.

