Stand: 21.08.2022 16:18 Uhr Nordhorn: Frau bei Unfall schwer verletzt - Verursacher flieht

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim ist eine Frau schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte ein 37 Jahre Mann, mutmaßlich als Fahrer eines Kleintransporters, am Sonntagmorgen auf der B403 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er sei in den Gegenverkehr geraten, wo sein Transporter frontal mit einem Auto kollidierte. Dessen 57 Jahre alte Fahrerin wurde dabei schwer, ihr 51-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge fingen Feuer und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Der 37-Jährige und ein Beifahrer aus dem Kleintransporter flohen zunächst zu Fuß, ein dritter Insasse blieb leicht verletzt am Unfallort. Die Polizei konnte die beiden Flüchtigen in einem Wohnhaus im Stadtteil Blanke antreffen. Beim 37-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,54 Promille. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

