Stand: 25.11.2024 09:08 Uhr Neue Tiertafel unterstützt bedürftige Besitzer in Osnabrück

Ehrenamtliche haben in Osnabrück die erste Tiertafel gegründet. Der Verein will nach eigenen Angaben bedürftige Menschen unterstützen, ihre Haustiere zu versorgen. Dazu wollen die Ehrenamtlichen ab März einmal im Monat Futter ausgeben. Außerdem will der Verein Tierarztbesuche finanziell unterstützen. Damit solle sichergestellt werden, dass Menschen nicht aus wirtschaftlicher Not ihr Tier abgeben müssen. "Für ältere, alleinstehende oder bedürftige Menschen ist es unvorstellbar, sich von ihrem Tier trennen zu müssen. Wir wollen ihnen diese Angst nehmen", heißt es in einer Mitteilung. Der Verein will sich aus Spenden finanzieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Osnabrück