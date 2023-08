Stand: 18.08.2023 06:24 Uhr Mehr Futterspenden für bedürftige Tierhalter in der Nordheide

Die Tiertafel Nordheide ist ab jetzt jeden dritten Freitag im Monat auch in Seevetal-Meckelfeld (Landkreis Harburg) aktiv. Erstmals wird am 18. August von 10.30 bis 12 Uhr im Helbach-Haus Futter an bedürftige Tierhalter verteilt. Kunden müssen sich vorab anmelden und den Haustierausweis vorlegen. Die Tiertafel Nordheide hat im Landkreis Harburg auch Ausgabestellen in Welle und in Winsen. Auch in Rotenburg (Wümme) können Bedürftige regelmäßig Tierfutterspenden erhalten.

