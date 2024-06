Hamburger Tiertafel hat neue Räume gefunden Stand: 21.06.2024 11:12 Uhr Die Hamburger Tiertafel wird umziehen. Nach langer Suche hat der Verein jetzt neue Räume in Wandsbek gefunden. Gerade hat die Hamburgische Bürgerschaft auch die Finanzierung dafür abgesegnet.

Gleich beim S-Bahnhof Friedrichsberg in der Stormarner Straße 36 entsteht die neue Zentrale der Tiertafel. "Wir können immer noch nicht glauben, dass es geklappt hat und wir jetzt für die nächsten drei Jahre Sicherheit haben", freut sich Leiterin Kara Schott. Mehr als 1.000 Tierhalterinnen und -halter unterstützt die Tafel inzwischen. Wer sich beim Verein anmeldet, muss seine Bedürftigkeit nachweisen und auch, dass das Tier schon vor dem finanziellen Engpass angeschafft wurde.

Viel mehr Platz und neue Möglichkeiten

Die alten Räumen in Bramfeld muss der Verein bis zum Jahresende räumen. Inzwischen platzen die nicht mal 250 Quadratmeter dort aber ohnehin aus allen Nähten. Mit bald rund 800 Quadratmetern habe man in den künftigen Räumen ganz neue Möglichkeiten, so Schott. Beispielsweise könne das tierärztliche Angebot ausgebaut werden.

Umzug soll im Juli über die Bühne gehen

Dafür gab es auch gerade nochmal Geld von der Stadt. Für die kommenden drei Jahre übernimmt der Bezirk Wandsbek die Mietkosten. Mit bis zu 50.000 Euro jährlich will die Stadt die Tiertafel unterstützen. Das hatten die Regierungsfraktionen der Bürgerschaft und der Bezirk Wandsbek gerade erst erklärt. Ihre Juli-Sommerpause will die Tiertafel jetzt für den Umzug nutzen.

