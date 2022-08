Stand: 13.08.2022 09:36 Uhr Nach Zusammenstoß mit Lkw: Autofahrer stirbt im Krankenhaus

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Glandorf (Landkreis Osnabrück) ist ein 57-jähriger Autofahrer im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei am Freitag mit seinem Wagen in einer Kurve weggedriftet und mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen, teilte ein Polizeisprecher am Sonnabend mit. Der Lkw-Fahrer habe schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Aufgrund des Einsatzes war die betroffene Landstraße rund sieben Stunden gesperrt.

