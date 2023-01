Stand: 04.01.2023 09:09 Uhr Nach Unfall mit Tiertransporter: Brücke bleibt gesperrt

Nach einem Unfall mit einem Tiertransporter in der vergangenen Woche in Laar (Grafschaft Bentheim) bleibt die Schleusendrehbrücke IV bei Wesselink vorerst gesperrt. Wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mitteilte, muss der Zustand der Brücke von einem Gutachter beurteilt werden. Man gehe aber von einem Totalschaden aus. Ein mit Hühnern beladener 40-Tonner hatte die Holzbrücke am vergangenen Donnerstag teilweise zum Einstürzen gebracht - zugelassen war sie nur für bis zu drei Tonnen Gewicht.

