Laar: Lkw-Anhänger mit 2.800 Hühnern stürzt in einen Kanal Stand: 29.12.2022 12:35 Uhr In der Grafschaft Bentheim ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagengespann verunglückt. Der mit 2.800 Hühnern beladene Anhänger stürzte in einen Kanal, als Teile einer Holzbrücke einbrachen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Anhänger nach rechts von der Brücke gerutscht und aufs Dach gefallen. Der Unfall ereignete sich gegen 7.35 Uhr in Laar, einer Ortschaft der Samtgemeinde Emlichheim nahe der deutsch-niederländischen Grenze. Ob und wie viele Tiere gerettet werden konnten, ist nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten dauerten über mehrere Stunden. Wie die Polizei auf NDR Anfrage mitteilte, war die Brücke für drei Tonnen zugelassen. Warum der 53 Jahre alte Fahrer dennoch mit seinem 40-Tonner die Brücke überquerte, ist unklar. Der Mann erlitt einen Schock. Laut Polizei beträgt der Schaden rund 800.000 Euro. Das mit rund 6.000 in Käfigen eingesperrten Hühnern beladene Gespann war den Angaben zufolge auf dem Weg in einen Schlachthof.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.12.2022 | 09:30 Uhr