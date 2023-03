Stand: 30.03.2023 12:40 Uhr Nach Unfall bei Belm: 45-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Ein 45 Jahre alter Mann schwebt nach einem Unfall im Landkreis Osnabrück in Lebensgefahr. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann mit seinem Auto am Donnerstag gegen 8.45 Uhr zwischen Ostercappeln und Belm aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen kollidierte erst mit einem Baum und dann mit einer Steinbrücke. Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten 45-Jährigen aus dem Wrack befreien. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Mann in ein Krankenhaus. Die Straße war während Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

VIDEO: 45-Jähriger bei Unfall nahe Belm lebensgefährlich verletzt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.03.2023 | 13:30 Uhr