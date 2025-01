Stand: 24.01.2025 13:30 Uhr Nach Bauernhof-Brand in Melle: Mehr als 900 Spenden eingegangen

Mehr als 900 Spenden sind nach einem Hofbrand am Wochenende in Melle (Landkreis Osnabrück) für die Bewohner eingegangen. Auf der Internetseite gofundme waren bis Freitagvormittag mehr als 47.000 Euro zusammengekommen. Die Hilfsbereitschaft sei unglaublich, bestätigte ein Feuerwehrsprecher in Melle dem NDR Niedersachsen Anfang der Woche. Menschen aus der ganzen Stadt beteiligten sich an der Aktion. Die Unterstützung sei notwendig, weil die Versicherung nur einen Teil des Verlustes abdecke, heißt es in dem Spendenaufruf. Die landwirtschaftlichen Maschinen seien nicht versichert gewesen. Am Wochenende war der Bauernhof bis auf die Grundmauern abgebrannt. Fürs Erste wohnt das Paar, das dort lebte, nun in einer Wohnung in der Nachbarschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.01.2025 | 08:30 Uhr