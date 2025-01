Brand in Melle: Tiere verenden bei Feuer auf Bauernhof Stand: 20.01.2025 09:28 Uhr Mindestens sechs Tiere sind bei einem Feuer in Melle (Landkreis Osnabrück) in der Nacht zu Samstag gestorben. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 700.000 Euro.

Bei dem Brand in einem Stall- und Wohngebäude verendeten nach Angaben der Polizei mindestens drei Kühe und drei Schweine. Auf dem Hof befanden sich in unmittelbarer Nähe des Feuers ein 60-Jähriger und seine 57 Jahre alte Ehefrau, sie konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, wie ein Pressesprecher der Feuerwehr Melle mitteilte. Mehrere Anwohner bemerkten die Flammen in der Nacht und alarmierten die Feuerwehr.

Stallgebäude brennt nieder - Übergreifen verhindert

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand das Gebäude laut Feuerwehr bereits in Vollbrand. Ein angrenzendes Gebäude, das als Vereinsheim genutzt wird, konnte die Feuerwehr vor den Flammen schützen und damit ein Übergreifen verhindern. Die Einsatzkräfte gingen zudem davon aus, dass in dem Stall leicht brennbares Material lagerte. Dies bestätigte sich, weil sich im Verlauf des Brandes extreme Flammen bildeten, erklärte der Sprecher. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

