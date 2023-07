Stand: 22.07.2023 14:15 Uhr Nach Ausdocken: Meyer Werft testet "Carnival Jubilee"

Nachdem die "Carnival Jubilee" am Freitagabend das Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen hat, folgen nun die technischen Tests. Am Ausrüstungspier im Werfthafen sollten zunächst Bugstrahler und Stabilisatoren des neuesten Kreuzfahrtschiffes der Werft erprobt werden. Ursprünglich sollte die "Carnival Jubilee" erst am Samstag das Baudock verlassen. Wegen des vorhergesagten Windes entschied die Werft eigenen Angaben zufolge, das Ausdocken vorzuziehen. Das rund 345 Meter lange Kreuzfahrtschiff soll voraussichtlich Ende dieses Jahres an die US-amerikanische Reederei Carnival Cruise Line abgeliefert werden. Von Galveston in Texas aus soll es dann zu seiner ersten Kreuzfahrt starten. Vorher stehen allerdings noch der Endausbau und die Überführung über die Ems in die Nordsee an. Die "Carnival Jubilee" bietet nach Angaben der Reederei Platz für 5.374 Passagiere und ist mit einer Achterbahn und einem über drei Decks reichenden Atrium mit einer großen Fensterfront Richtung Meer ausgestattet.

