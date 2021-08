Stand: 14.08.2021 15:07 Uhr Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Trecker in Lebensgefahr

Am Sonnabend ist ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver in Salzbergen (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wollte der 54-Jährige ein Traktorgespann überholen, als der Treckerfahrer nach links von der Straße auf ein Feld abbog. Sie stießen zusammen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Osnabrück gebracht.

