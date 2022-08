Stand: 30.08.2022 09:13 Uhr Motorradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Bentheim ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Laut Polizei war der Mann am Dienstagmorgen an einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen. Unfallursache und der genaue Unfallhergang waren zunächst unklar.

